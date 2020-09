Calciomercato Milan, salgono le quotazioni di Nastasic: la strategia dei rossoneri per l’acquisto del serbo (Di lunedì 28 settembre 2020) Continua la ricerca di un nuovo difensore centrale per il Milan.Crotone-Milan, paura per Rebic: lussazione al gomito. Ecco quando potrebbe rientrareSi avvicina la fine della sessione corrente di Calciomercato e la dirigenza rossonera vorrebbe regalare al tecnico Stefano Pioli un nuovo rinforzo per completare in maniera ulteriore e definitiva il reparto arretrato. La pista che nelle scorse settimane avrebbe portato a Nikola Milenkovic della Fiorentina si è inesorabilmente raffreddata, con il giocatore che sembra destinato a rimanere in casacca viola a meno di clamorosi colpi di scena. Il nome che più di tutti sta tenendo banco per ora, invece, sarebbe quello di Matja Nastasic, centrale difensivo serbo in uscita dallo Shalke 04. Ad oggi, l'acquisto ... Leggi su mediagol (Di lunedì 28 settembre 2020) Continua la ricerca di un nuovo difensore centrale per il.Crotone-, paura per Rebic: lussazione al gomito. Ecco quando potrebbe rientrareSi avvicina la fine della sessione corrente die la dirigenza rossonera vorrebbe regalare al tecnico Stefano Pioli un nuovo rinforzo per completare in maniera ulteriore e definitiva il reparto arretrato. La pista che nelle scorse settimane avrebbe portato a Nikola Milenkovic della Fiorentina si è inesorabilmente raffreddata, con il giocatore che sembra destinato a rimanere in casacca viola a meno di clamorosi colpi di scena. Il nome che più di tutti sta tenendo banco per ora, invece, sarebbe quello di Matja, centrale difensivoin uscita dallo Shalke 04. Ad oggi, l'acquisto ...

