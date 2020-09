Calciomercato Juventus | una nuova pretendente per De Paul | lo scenario

Leggi su tuttojuve24

(Di lunedì 28 settembre 2020) Archiviata la seconda giornata di campionato, per laora sarebbe giunto il momento di tornare alla ricerca di nuovi innesti da regalare ad Andrea Pirlo al fine di completare la rosa bianconera. La squadra dei campioni d’Italia, avrebbe bisogno di rinforzi con l’aggiunta di un terzino sinistro in grado di dare il cambio ad Alex Sandro, di un rapido esterno alto d’attacco e forse di un mediano di qualità. Data l’ormai imminente partenza di Sami Khedira, la coperta a centrocampo per lasarebbe corta più che mai. I sostituti di certo non mancano, ma in caso di molteplici infortuni potrebbe tornare utile un ulteriore innesto nella zona di campo sopra citata. In questi giorni si sarebbero fatti tanti nomi, tra cui quello di Rodrigo Dedell’Udinese. LEGGI ANCHE: ...