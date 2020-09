Calciomercato Juventus, si prepara l’assalto a Chiesa: ma non basta (Di lunedì 28 settembre 2020) Siamo entrati nel vivo dell’ultima settimana di Calciomercato. Solo sette giorni per preparare gli assalti dell’ultimo minuto. Sette giorni per cedere gli esuberi che ormai non servono più al progetto tecnico della squadra. La Juventus sa di avere ancora del tempo per ultimare i suoi acquisti e cedere i giocatori in più. Il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici sa che deve lavorare in maniera rapida e precisa per portare a casa i colpi che interessano a lui e all’allenatore, Andrea Pirlo. Ed è proprio quello che sta cercando di fare per concludere una delle trattative più chiacchierate dell’ultimo periodo: quella che porterebbe Federico Chiesa alla Juventus. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus: rottura a ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Siamo entrati nel vivo dell’ultima settimana di. Solo sette giorni perre gli assalti dell’ultimo minuto. Sette giorni per cedere gli esuberi che ormai non servono più al progetto tecnico della squadra. Lasa di avere ancora del tempo per ultimare i suoi acquisti e cedere i giocatori in più. Il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici sa che deve lavorare in maniera rapida e precisa per portare a casa i colpi che interessano a lui e all’allenatore, Andrea Pirlo. Ed è proprio quello che sta cercando di fare per concludere una delle trattative più chiacchierate dell’ultimo periodo: quella che porterebbe Federicoalla. LEGGI ANCHE:: rottura a ...

DiMarzio : #Morata alla #Juve, ci siamo; ultimi dettagli da sistemare. Cifre e formula dell’affare con l’#Atletico - DiMarzio : #Calciomercato #Genoa, accordo vicino con la #Juventus per #Pellegrini Si continua a lavorare per la pista… - DiMarzio : #Juventus, il punto sulle cessioni e l’ipotesi #EmersonPalmieri se parte #DeSciglio #calciomercato - calciomercatoit : ????#Juventus, parte l'assalto a #Chiesa: 10 milioni di euro subito e riscatto finale dopo 24 mesi ??#CMITmercato - GuruJuve : La Juventus per i giornali pre #RomaJuve: Kulusevski come Sivori. Pirlo come Zidane. McKennie come Batman. Mancav… -