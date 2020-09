Calciomercato Juventus, non solo Morata: arriva il nuovo centravanti (Di lunedì 28 settembre 2020) Calciomercato Juventus- Dopo aver chiuso l’affare Morata, la Juventus è pronta a completare il reparto offensivo con l’arrivo di un nuovo centravanti. Un attaccante forte fisicamente che consenta a Pirlo di poter lavorare anche sugli schemi di sponda spalle alla porta e di lavoro in raccordo dei centrocampisti. Calciomercato Juventus, Kean vicino al ritorno? Come accennato, i bianconeri proveranno l’affondo per un nuovo attaccante che possa completare il reparto offensivo bianconero con caratteristiche totalmente differenti da quelle già presenti in rosa. Leggi anche: Roma-Juventus, la stoccata di Ronaldo a Sarri: “Ci divertiamo di più e…” Non ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 28 settembre 2020)- Dopo aver chiuso l’affare, laè pronta a completare il reparto offensivo con l’arrivo di un. Un attaccante forte fisicamente che consenta a Pirlo di poter lavorare anche sugli schemi di sponda spalle alla porta e di lavoro in raccordo dei centrocampisti., Kean vicino al ritorno? Come accennato, i bianconeri proveranno l’affondo per unattaccante che possa completare il reparto offensivo bianconero con caratteristiche totalmente differenti da quelle già presenti in rosa. Leggi anche: Roma-, la stoccata di Ronaldo a Sarri: “Ci divertiamo di più e…” Non ...

DiMarzio : #Morata alla #Juve, ci siamo; ultimi dettagli da sistemare. Cifre e formula dell’affare con l’#Atletico - DiMarzio : #Calciomercato #Genoa, accordo vicino con la #Juventus per #Pellegrini Si continua a lavorare per la pista… - DiMarzio : #Juventus, il punto sulle cessioni e l’ipotesi #EmersonPalmieri se parte #DeSciglio #calciomercato - calciomercatoit : ??#Pirlo non ci sta e risponde sui social alle critiche: 'Nei momenti difficili serve tirare fuori il carattere' - calciomercatoit : ??Su #Rugani è spuntato anche l'interesse del #Valencia ??#CMITmercato -