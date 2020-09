Calciomercato Juventus | colpo da 35-40 milioni e De Sciglio parte

Leggi su tuttojuve24

(Di lunedì 28 settembre 2020) Ildellaè pronto ad essere protagonista anche in questi ultimi 7 giorni di mercato. Ci sarebbero ancora delle questioni insolute, specialmente riguardo le cessioni, e soprattutto non sembra ancora risolta la problematica del contratto di Khedira. A riportare tutte le ultime news riguardo i bianconeri è stato il giornalista Luca Momblano, in diretta streaming per il portale Juventibus. Infatti, nonostante le ultime indiscrezioni riguardo la permanenza di De, Momblano ha affermato che si tratterebbe di una mossa strategica, e che al 99% il terzino non faràdellando verso l’estero. Una cessione che potrebbe portare un tesoretto importantissimo per le casse juventine, permettendo di sbloccare il mercato in ...