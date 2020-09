Calciomercato Juventus, blitz di Paratici: si chiude? Ecco i dettagli (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Calciomercato della Juventus vive ore davvero calde e la casella acquisti potrebbe presto ampliarsi con un nuovo nome. Stiamo parlando ovviamente di Federico Chiesa, gioiello della Fiorentina nonché oggetto dei desideri del mercato Juve di Fabio Paratici e soci. Dopo il mezzo passo falso contro la Roma la priorità per i bianconeri sembra quella di mettere le mani su nuovi profili per dare freschezza e qualità al gioco di Andrea Pirlo. Il classe ’97 potrebbe essere il profilo giusto per ripartire? Questo lo dirà il campo ma soprattutto il tavolo delle trattative, dove il CFO della Vecchia Signora sarebbe pronto a mettere a segno un blitz fulmineo per chiudere il grande colpo dalla Viola: Ecco i dettagli per l’affare Chiesa ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Ildellavive ore davvero calde e la casella acquisti potrebbe presto ampliarsi con un nuovo nome. Stiamo parlando ovviamente di Federico Chiesa, gioiello della Fiorentina nonché oggetto dei desideri del mercato Juve di Fabioe soci. Dopo il mezzo passo falso contro la Roma la priorità per i bianconeri sembra quella di mettere le mani su nuovi profili per dare freschezza e qualità al gioco di Andrea Pirlo. Il classe ’97 potrebbe essere il profilo giusto per ripartire? Questo lo dirà il campo ma soprattutto il tavolo delle trattative, dove il CFO della Vecchia Signora sarebbe pronto a mettere a segno unfulmineo perre il grande colpo dalla Viola:per l’affare Chiesa ...

DiMarzio : #Morata alla #Juve, ci siamo; ultimi dettagli da sistemare. Cifre e formula dell’affare con l’#Atletico - DiMarzio : #Calciomercato #Genoa, accordo vicino con la #Juventus per #Pellegrini Si continua a lavorare per la pista… - DiMarzio : #Juventus, il punto sulle cessioni e l’ipotesi #EmersonPalmieri se parte #DeSciglio #calciomercato - PianetaMilan : #Calciomercato @juventusfc - @federicochiesa in bianconero come @AlvaroMorata? - #calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM… - thewinterloser : Ma pensa, chi l'avrebbe mai detto? Uno che a 27 anni non è mai riuscito a fare il titolare in nessun club in cui ha… -