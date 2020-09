Calcio: Ruben Dias al City per 53 milioni più Otamendi (Di lunedì 28 settembre 2020) ANSA-AFP, - LISBONA, 28 SET - Ruben Dias, difensore del Benfica e della nazionale portoghese, si appresta a raggiungere il Manchester City per 68 milioni di euro, 15 dei quali costituiscono la ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 28 settembre 2020) ANSA-AFP, - LISBONA, 28 SET -, difensore del Benfica e della nazionale portoghese, si appresta a raggiungere il Manchesterper 68di euro, 15 dei quali costituiscono la ...

MarcoBeltrami79 : Non sempre spendere è sinonimo di successo. Vero Guardiola? #ManchesterCity #Guardiola #Fanpage - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Il Benfica annuncia: principio d'accordo per Ruben Dias al Manchester City. Costerà 68 milioni - TuttoMercatoWeb : Il Benfica annuncia: principio d'accordo per Ruben Dias al Manchester City. Costerà 68 milioni - LucaParry85 : il city prende ruben dias per 65 milioni di sterline e manda otamendi al benfica ma continuate a dire che nel cal… - Szobodipendente : 60 mln per kounde e 50 mln per Ruben Dias e non vogliono dare 70 mln per KK, rischio veramente di impazzire, Man ci… -