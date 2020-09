Calcio femminile, Coppa Italia 2020/2021: tutti i risultati del primo turno (Di lunedì 28 settembre 2020) Terminato il primo turno della Coppa Italia femminile 2020/2021 di Calcio: ecco tutti i risultati. Nel fine settimana del 26-27 settembre sono scese in campo le squadre impegnate nel primo turno, dove figurano anche quattro club di Serie A. Negli anticipi del sabato, la Pink Bari ha pareggiato sul campo di Pomigliano, grazie alla rete di Ceci in risposta al gol di Moraca in avvio di ripresa, mentre l’Hellas Verona si è sbloccata al 68′ con Motta, cui è seguita la rete di Bragonzi per il conclusivo 2-0 contro il Cittadella. Grande sofferenza anche per il Napoli, che ha sconfitto il Pontedera di misura grazie al gol nel finale di El Bastali. La San Marino ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 settembre 2020) Terminato ildelladi: ecco. Nel fine settimana del 26-27 settembre sono scese in campo le squadre impegnate nel, dove figurano anche quattro club di Serie A. Negli anticipi del sabato, la Pink Bari ha pareggiato sul campo di Pomigliano, grazie alla rete di Ceci in risposta al gol di Moraca in avvio di ripresa, mentre l’Hellas Verona si è sbloccata al 68′ con Motta, cui è seguita la rete di Bragonzi per il conclusivo 2-0 contro il Cittadella. Grande sofferenza anche per il Napoli, che ha sconfitto il Pontedera di misura grazie al gol nel finale di El Bastali. La San Marino ...

È stato inaugurato a Coverciano il nuovo corso per allenatori Uefa Pro. Definito da tutti 'Master', rappresenta il massimo livello di formazione professionale per un tecnico e la sua qualifica abilita ...

