Caduta Libera, 28 settembre 2020: Flavia vince 55mila euro (Video) (Di lunedì 28 settembre 2020) Il gioco finale di Caduta Libera, il quiz di Canale 5, sono i Dieci Passi. A fine puntata, il conduttore Gerry Scotti invita il concorrente diventato o rimasto campione, e quindi colui o colei che ha battuto gli avversari, a posizionarsi al centro della botola del campione per rispondere a dieci domande in tre minuti. Se il concorrente riesce a dare tutte e dieci le risposte esatte, vince il montepremi che ha accumulato durante la puntata. Caduta Libera, Dieci passi del 28 settembre 2020 Nella puntata del 28 settembre 2020, è arrivata una nuova campionessa Flavia, commessa in una panetteria di Capua (Caserta), single. Flavia è arrivato al gioco finale con 55mila ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 28 settembre 2020) Il gioco finale di, il quiz di Canale 5, sono i Dieci Passi. A fine puntata, il conduttore Gerry Scotti invita il concorrente diventato o rimasto campione, e quindi colui o colei che ha battuto gli avversari, a posizionarsi al centro della botola del campione per rispondere a dieci domande in tre minuti. Se il concorrente riesce a dare tutte e dieci le risposte esatte,il montepremi che ha accumulato durante la puntata., Dieci passi del 28Nella puntata del 28, è arrivata una nuova campionessa, commessa in una panetteria di Capua (Caserta), single.è arrivato al gioco finale con...

il_farmacista : La concorrente di Caduta Libera vince 55000€. Impassibile. Io, come minimo, così ?? - ohmyramsey : questo è un caduta libera stan account nonostante il mio odio secolare per gerry scotti e il suo atteggiamento di m… - ohmyramsey : smettiamola con le solite polemiche estate/inverno o iphone/samsung facciamone partire una decente ovvero voi siete… - haaveilmeinen : I miei stanno guardando caduta libera e uno non conosceva i pokémon rip - teddybeatlesday : 'pikachu è il protagonista del cartone animato....' un signore manco tanto anziano, a caduta libera, ha perso per questa domanda -

