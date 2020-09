Burioni torna in tv: “Senza precauzioni il virus si espande” (Di lunedì 28 settembre 2020) Il virologo dopo mesi di assenza è tornato sul piccolo schermo Lo avevamo lasciato, Roberto Burioni, protagonista di “Che Tempo Che Fa” dove ogni domenica, come tanti suoi colleghi in questi mesi, analizzava la situazione contagi da Coronavirus. Poi, aveva annunciato che si sarebbe preso una pausa dal piccolo schermo. Il momento di stand by è terminato quando il 27 settembre, con la prima puntata di “Che Tempo che Fa”, è tornato a parlare del Coronavirus e dell’attuale situazione in Italia. Italia, che per il momento è in una condizione migliore rispetto alla vicina Francia e alla Spagna, a tal punto che anche il New York Times ha elogiato il comportamento degli italiani. Ecco che anche Burioni a differenza di altre occasioni ha ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 28 settembre 2020) Il virologo dopo mesi di assenza èto sul piccolo schermo Lo avevamo lasciato, Roberto, protagonista di “Che Tempo Che Fa” dove ogni domenica, come tanti suoi colleghi in questi mesi, analizzava la situazione contagi da Corona. Poi, aveva annunciato che si sarebbe preso una pausa dal piccolo schermo. Il momento di stand by è terminato quando il 27 settembre, con la prima puntata di “Che Tempo che Fa”, èto a parlare del Coronae dell’attuale situazione in Italia. Italia, che per il momento è in una condizione migliore rispetto alla vicina Francia e alla Spagna, a tal punto che anche il New York Times ha elogiato il comportamento degli italiani. Ecco che anchea differenza di altre occasioni ha ...

