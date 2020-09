Buon compleanno Naomi Watts | l’attrice ultra blonde oggi compie 52 anni

Leggi su iodonna

(Di lunedì 28 settembre 2020) Inutile fingere, la pelle con l’età cambia e il discorso vale anche per le star., che52, però ha molte frecce al suo arco beauty. Fototipo chiaro e chioma bionda naturale, l’attrice e produttrice britca/australiana – madre di due figli – mette in pratica ogni giorno una routine di bellezza con prodotti biologici naturali e strategie vecchia scuola ma sempre valide., al cinema e in famiglia sfoglia la gallery ...