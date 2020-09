Bundesliga, Mainz: esonerato il tecnico Beierlorzer dopo due giornate (Di lunedì 28 settembre 2020) BERLINO - In Bundesliga sono state giocate appena due giornate e sono già due le panchine saltate. dopo lo Schalke , che ha dato il benservito a Wagner, è il turno del Mainz che ha esonerato l'... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 28 settembre 2020) BERLINO - Insono state giocate appena duee sono già due le panchine saltate.lo Schalke , che ha dato il benservito a Wagner, è il turno delche hal'...

BERLINO - In Bundesliga sono state giocate appena due giornate e sono già due le panchine saltate. Dopo lo Schalke, che ha dato il benservito a Wagner, è il turno del Mainz che ha esonerato l'allenato ...

