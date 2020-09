Bresciano, anziana donna muore soffocata tra le braccia della figlia (Di lunedì 28 settembre 2020) anziana donna muore soffocata: si tratta di Angela Roncali che dopo lo scoppio della tv è morta tra le braccia della figlia Un’altra triste storia di cronaca arriva dal Bresciano e riguarda una famiglia: una mamma anziana e sua figlia che l’ha vista morire tra le sue braccia. Angela Roncali, una donna di 88 anni … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 28 settembre 2020): si tratta di Angela Roncali che dopo lo scoppiotv è morta tra leUn’altra triste storia di cronaca arriva dale riguarda una famiglia: una mammae suache l’ha vista morire tra le sue. Angela Roncali, unadi 88 anni … L'articolo proviene da YesLife.it.

