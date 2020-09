Brad Parascale | ex manager della campagna elettorale di Trump | tenta il suicidio

(Di lunedì 28 settembre 2020) È di poche ore fa la notizia deltodiPrascale, ex gurudi Donald. L’uomo è stato fermato dalla polizia di Fort Lauderdale, in Florida. Immediatamente trasportato in ospedale, hato di togliersi la vita barricandosi nella sua abitazione e minacciando di farla finita con una delle armi da fuoco di cui disponeva. L’allarme viene lanciato dalla moglie dell’uomo. Lo stato emotivo diè stato fortemente compromesso dal licenziamento avvenuto a Giugno a seguito del fallimento del primo comizioa Tulsa ( 6500 presenze a fronte del milione pronosticato e sbandierato).che nel ...

Brad Parscale, l'ex manager della campagna di Donald Trump, è stato trasportato in un ospedale in Florida dopo che la moglie ha avvertito la polizia dicendo che il marito aveva minacciato di suicidars ...