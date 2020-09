Boss in incognito 2020, le anticipazioni dell’ultima puntata del 28 settembre (Di lunedì 28 settembre 2020) Boss in incognito 2020, le anticipazioni dell’ultima puntata del 28 settembre Questa sera, 28 settembre 2020, torna Boss in incognito, il docu-reality di Rai 2 condotto da Max Giusti con l’ultima puntata, a partire dalle 21.20. Il format è quello noto e apprezzato dal pubblico. Protagonisti sono degli imprenditori, uno a puntata, che hanno accettato di lavorare fianco a fianco ai loro dipendenti, ovviamente camuffati per non farsi riconoscere. Un appassionante format tornato dopo due anni, con al centro come sempre l’incontro tra due mondi solitamente separati e distanti, quello dei Boss e quello dei loro lavoratori. Scopriamo insieme le ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 settembre 2020)in, ledell’ultimadel 28Questa sera, 28, tornain, il docu-reality di Rai 2 condotto da Max Giusti con l’ultima, a partire dalle 21.20. Il format è quello noto e apprezzato dal pubblico. Protagonisti sono degli imprenditori, uno a, che hanno accettato di lavorare fianco a fianco ai loro dipendenti, ovviamente camuffati per non farsi riconoscere. Un appassionante format tornato dopo due anni, con al centro come sempre l’incontro tra due mondi solitamente separati e distanti, quello deie quello dei loro lavoratori. Scopriamo insieme le ...

zazoomblog : Zoomarine e Aquafelix le aziende dell’ultima puntata di Boss in incognito - #Zoomarine #Aquafelix #aziende - DonnaGlamour : Renato Lenzi, chi è il CEO di Zoomarine protagonista di Boss in incognito - SMSNEWSOFFICIAL : Si conclude, lunedì 28 settembre, la sesta stagione di #BossinIncognito, il docu-reality in onda alle 21.20 su Rai2… - MontiFrancy82 : Si conclude, lunedì 28 settembre, la sesta stagione di #BossinIncognito, il docu-reality in onda alle 21.20 su Rai2… - UnDueTreBlog : #BossinIncognito – Quarta e ultima puntata del 28 settembre 2020 – Renato Lenzi protagonista.… -