Borse europee, migliore seduta da giugno. Volano le banche, Milano chiude a + 2,5%. Giù Atlantia (Di lunedì 28 settembre 2020) Parte con il botto la settimana delle Borse europee che mettono a segno la migliore seduta dallo scorso giugno. Francoforte, in particolare, ha chiuso in progresso del 3,2%, seguita da Milano (+2,47%) e Parigi (+ 2,4%). Meno brillante Londra che mette comunque a segno un guadagno dell’1,5%. L’euro inverte la tendenza negativa sul dollaro delle ultime settimane e si apprezza dello 0,2%. Tonica anche la sterlina grazie alle timide schiarite sul fronte Brexit (+ 0,8% sul dollaro, + 0,5% sull’euro). La corsa è stata guidata dai titoli finanziari. Deutsche Bank e Bnp Paribas hanno messo a segno rialzi di oltre il 5%. In recupero anche i titoli legati a viaggi e turismo, molto penalizzati nei giorni scorsi. Anche a Milano molto bene le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Parte con il botto la settimana delleche mettono a segno ladallo scorso. Francoforte, in particolare, ha chiuso in progresso del 3,2%, seguita da(+2,47%) e Parigi (+ 2,4%). Meno brillante Londra che mette comunque a segno un guadagno dell’1,5%. L’euro inverte la tendenza negativa sul dollaro delle ultime settimane e si apprezza dello 0,2%. Tonica anche la sterlina grazie alle timide schiarite sul fronte Brexit (+ 0,8% sul dollaro, + 0,5% sull’euro). La corsa è stata guidata dai titoli finanziari. Deutsche Bank e Bnp Paribas hanno messo a segno rialzi di oltre il 5%. In recupero anche i titoli legati a viaggi e turismo, molto penalizzati nei giorni scorsi. Anche amolto bene le ...

