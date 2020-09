Borse europee chiudono in forte rialzo: Milano +2,4%, Francoforte +3,2% (Di lunedì 28 settembre 2020) Chiusura in forte rialzo per i principali mercati azionari del Vecchio continente. A Milano l'indice Ftse Mib archivia la seduta in aumento del 2,47% a 19.160 punti. La migliore in Europa è stata ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 28 settembre 2020) Chiusura inper i principali mercati azionari del Vecchio continente. Al'indice Ftse Mib archivia la seduta in aumento del 2,47% a 19.160 punti. La migliore in Europa è stata ...

