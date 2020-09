Bologna-Parma, Palacio: “Oggi siamo stati perfetti, era importante vincere” (Di lunedì 28 settembre 2020) “Oggi c’è stato un Bologna perfetto, abbiamo giocato il nostro calcio e l’importante era vincere”. Queste le dichiarazioni di Rodrigo Palacio dopo il gol del definitivo 4-1 del Bologna sul Parma al Dall’Ara nel posticipo della seconda giornata di Serie A. Poi sul mercato: “siamo contenti della squadra che abbiamo. Se arriveranno giocatori forti, saremo felici. Ma dobbiamo lavorare in ogni caso, non voglio parlare di tematiche di mercato”, ha concluso l’attaccante ai microfoni di Sky Sport. Leggi su sportface (Di lunedì 28 settembre 2020) “Oggi c’è stato unperfetto, abbiamo giocato il nostro calcio e l’era vincere”. Queste le dichiarazioni di Rodrigodopo il gol del definitivo 4-1 delsulal Dall’Ara nel posticipo della seconda giornata di Serie A. Poi sul mercato: “contenti della squadra che abbiamo. Se arriveranno giocatori forti, saremo felici. Ma dobbiamo lavorare in ogni caso, non voglio parlare di tematiche di mercato”, ha concluso l’attaccante ai microfoni di Sky Sport.

