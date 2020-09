Bologna-Parma | Liverani | “Oggi la squadra ci ha messo il cuore Mercato? Ieri la dirigenza mi ha tranquillizzato”

Leggi su mediagol

(Di lunedì 28 settembre 2020) Ancora una sconfitta in campionato per il.Il derby d’Emilia va alladi Sinisa Mihajlovic, che con il risultato finale di 4-1 ha battuto il club crociato guidato da Fabionell’incontro delle 20.45 allo stadio “Renato Dall’Ara”. I marcatori per i rossoblù sono Soriano (2), Skov Olsen e Palacio; ha provato a riaprire la partita Hernani, senza però dare una scossa ai suoi. Al termine dell'incontro, proprio l'allenatore delFabioha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa per commentare la sfida., Mihajlovic: “Sono contento, i ragazzi hanno fatto bene. Ecco cosa mi aspetto dai giovani”"In questo momento appare tutto molto complicato ma credo che quando si ...