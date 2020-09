Bologna-Parma, le probabili formazioni (Di lunedì 28 settembre 2020) Si chiude stasera la seconda giornata di Serie A, col derby emiliano Bologna-Parma. Calcio d’inizio alle 20.45.Mihajlovic dovrebbe confermare buona parte della formazione scesa in campo col Milan, a eccezione della squalificato Dijks: giocherà invece il nuovo arrivato, Hickey. Probabile cambio anche a centrocampo, con uno tra Poli e Medel che prenderà il posto di Nicolas Dominguez. Scelta invece importante in attacco per Liverani: questa volta il duo dovrebbe essere composto da Karamoh e da uno tra Cornelius e Inglese. Più probabilmente quest’ultimo. Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Medel; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. Parma (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Darmian; Grassi, Brugman, Hernani; Kucka; Inglese, ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 28 settembre 2020) Si chiude stasera la seconda giornata di Serie A, col derby emiliano. Calcio d’inizio alle 20.45.Mihajlovic dovrebbe confermare buona parte della formazione scesa in campo col Milan, a eccezione della squalificato Dijks: giocherà invece il nuovo arrivato, Hickey. Probabile cambio anche a centrocampo, con uno tra Poli e Medel che prenderà il posto di Nicolas Dominguez. Scelta invece importante in attacco per Liverani: questa volta il duo dovrebbe essere composto da Karamoh e da uno tra Cornelius e Inglese. Più probabilmente quest’ultimo.(4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Medel; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.(4-3-1-2): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Darmian; Grassi, Brugman, Hernani; Kucka; Inglese, ...

