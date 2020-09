Bologna-Parma, le probabili formazioni del match (Di lunedì 28 settembre 2020) Al “Dall’Ara” cala il sipario della seconda giornata di Serie A con Bologna-Parma, pronte a sfidarsi nel derby emiliano: le probabili formazioni Al capolinea anche il secondo turno della Serie A, con Bologna-Parma pronte a darsi battaglia nel derby. Un monday night dal sapore tutt’altro che scontato, con entrambe le squadre che hanno voglia di rifarsi dopo la prima uscita stagionale. Mihajlovic può contare sul neo acquisto De Silvestri, che dovrebbe schierare sin dal primo minuto sulla destra. Stesso discorso per Hickey, ma con l’ombra di Denswill, vista la squalifica di Dijks. Duello a centrocampo tra Poli e Medel. Una maglia per due anche in attacco, con Palacio e Sansone pronti a contendersela. Skov Olsen sembra aver conquistato la fiducia del ... Leggi su zon (Di lunedì 28 settembre 2020) Al “Dall’Ara” cala il sipario della seconda giornata di Serie A con, pronte a sfidarsi nel derby emiliano: leAl capolinea anche il secondo turno della Serie A, conpronte a darsi battaglia nel derby. Un monday night dal sapore tutt’altro che scontato, con entrambe le squadre che hanno voglia di rifarsi dopo la prima uscita stagionale. Mihajlovic può contare sul neo acquisto De Silvestri, che dovrebbe schierare sin dal primo minuto sulla destra. Stesso discorso per Hickey, ma con l’ombra di Denswill, vista la squalifica di Dijks. Duello a centrocampo tra Poli e Medel. Una maglia per due anche in attacco, con Palacio e Sansone pronti a contendersela. Skov Olsen sembra aver conquistato la fiducia del ...

