Bologna Parma 3-1 LIVE | Sansone sfiora il gol dell’ex

(Di lunedì 28 settembre 2020) Allo Stadio Dall’Ara, la 2ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Dall’Ara”,si affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi3-1 MOVIOLA 82′ Occasione– Gran palla di Soriano perche non controlla bene e calcia centralmente, Sepe respinge con i piedi. 76′ Espulsione Iacoponi – Contatto Iacoponi-Palacio. Valeri assegna il rigore ed espelle il difensore ma il Var cancella la decisione dell’arbitro romano: il contatto è avvenuto fuori area, assegnato il calcio di punizione. ...

Gazzetta_it : Gol! Bologna - Parma 4-1, rete di Palacio R. (BOL) - ftg_soccer : GOAL! Bologna in Italy Serie A Bologna 4-1 Parma - Rickyrickyric89 : RT @gippu1: Aggiorniamo questa statistica per dire che il #Bologna è arrivato a 35 partite di fila subendo sempre gol: bravo Mihajlovic, co… - GesuKrishna : RT @supersonico1986: Bologna-Parma 3-0 - NaiveLeftist : RT @supersonico1986: Bologna-Parma 3-0 -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Parma

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.Il Coronavirus mette in ginocchio il Genoa: la società rossoblu ha reso noto che ben 14 tesserati oggi sono risultati positivi al tampone. Si tratta, secondo il comunicato, di componenti della squadra ...