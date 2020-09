Bologna Parma 3-1 LIVE | gol di Hernani | ma che dormita dei rossoblù

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 28 settembre 2020) Allo Stadio Dall’Ara, la 2ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Dall’Ara”,si affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi3-1 MOVIOLA 67′ Gol di– Errore di Skorupski su un rinvio, Brugman recupera e serve, pessimo movimento della difesa rossoblù che tiene in gioco il centrocampista ducale, non lo marca, e perè un gioco da ragazzi segnare il primo gol stagionale. 62′ Tiro Kucka – Ci prova il centrocampista delma non ...