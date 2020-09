Bologna, Palacio esulta: “Importante vincere dopo k.o. col Milan” (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Bologna demolisce il Parma nel derby dell'Emilia. I rossoblu si rifanno dopo la sconfitta rimediata all'esordio dal Milan. Tra i marcatori c'è anche Rodrigo Palacio.caption id="attachment 523463" align="alignnone" width="1024" Palacio (Getty Images)/captionLE PAROLE DI PalacioPalacio commenta la vittoria ottenuta contro il Parma ai microfoni di Sky Sport: "dopo la prima partita di San Siro era importante vincere, lo abbiamo fatto giocando bene,facendo un grande calcio. Non è stato facile, sembra da fuori ma in campo è stato difficile. Abbiamo fatto il nostro gioco, cercando di creare tanto in attacco. Mercato? Non devo parlarne io, siamo contenti della squadra che abbiamo. Certo se arrivano giocatori forti siamo contenti, ma se ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 28 settembre 2020) Ildemolisce il Parma nel derby dell'Emilia. I rossoblu si rifannola sconfitta rimediata all'esordio dal Milan. Tra i marcatori c'è anche Rodrigo.caption id="attachment 523463" align="alignnone" width="1024"(Getty Images)/captionLE PAROLE DIcommenta la vittoria ottenuta contro il Parma ai microfoni di Sky Sport: "la prima partita di San Siro era importante, lo abbiamo fatto giocando bene,facendo un grande calcio. Non è stato facile, sembra da fuori ma in campo è stato difficile. Abbiamo fatto il nostro gioco, cercando di creare tanto in attacco. Mercato? Non devo parlarne io, siamo contenti della squadra che abbiamo. Certo se arrivano giocatori forti siamo contenti, ma se ...

