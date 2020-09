Bollettino | picco di ricoveri e intensive Campania-Lazio | si mette male Le ultime brutte cifre

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 settembre 2020) Rimane stabile la curva dei contagi da coronavirus in Italia, se si considera che come al solito la domenica viene analizzato un numero di tamponi decisamente inferiore alla media. Ildi lunedì 28 settembre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 1.494 nuovi casi su 51.109 test, a fronte di 16 morti e 773 guariti. Nelle24 ore gli attualmente positivi hanno sfondato quota 50mila: per la precisione sono 50.323, ma la stragrande maggioranza è asintomatica ed in isolamento domiciliare (47.082). I numeri ospedalieri non vanno però sottovalutati perché i posti letto occupati a causa del Covid stanno aumentando costantemente: i ricoverati con sintomi sono 2.977 (+131), mentre quelli in terapia intensiva 264 (+10). Per quanto riguarda le regioni, la situazione più preoccupante rimane in ...