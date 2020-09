Bollettino Covid-19 di oggi, 28 settembre: i dati (Di lunedì 28 settembre 2020) Unità di Crisi Dipartimento della Protezione Civile: anche oggi 28 settembre Bollettino aggiornato sulla situazione epidemiologica in Italia Nella giornata di oggi l’Unità di Crisi del Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso i dati del Bollettino riguardante la situazione dei contagi in Italia. In particolare nella giornata di oggi si registrano +1494 nuovi contagi su 51109 tamponi effettuati, mentre nella giornata di ieri erano 1766 su 87714 tamponi effettuati. Nella giornata odierna 686 casi sono risultati positivi dopo lo screening sierologico. I decessi nella giornata di oggi sono stati 16, un’unità in meno rispetto alla giornata di ieri (17). I guariti sono 773, ieri 724, i nuovi pazienti in terapia ... Leggi su zon (Di lunedì 28 settembre 2020) Unità di Crisi Dipartimento della Protezione Civile: anche28aggiornato sulla situazione epidemiologica in Italia Nella giornata dil’Unità di Crisi del Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso idelriguardante la situazione dei contagi in Italia. In particolare nella giornata disi registrano +1494 nuovi contagi su 51109 tamponi effettuati, mentre nella giornata di ieri erano 1766 su 87714 tamponi effettuati. Nella giornata odierna 686 casi sono risultati positivi dopo lo screening sierologico. I decessi nella giornata disono stati 16, un’unità in meno rispetto alla giornata di ieri (17). I guariti sono 773, ieri 724, i nuovi pazienti in terapia ...

