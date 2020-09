Bollettino Coronavirus del 28 Settembre 2020 (Di lunedì 28 settembre 2020) In data 28 Settembre l’incremento nazionale dei casi è +0,48% (ieri +0,57%) con 311.364 contagiati totali, 225.190 dimissioni/guarigioni (+773) e 35.851 deceduti (+16); 50.323 infezioni in corso (+705). Elaborati 51.109 tamponi (ieri 87.714); 1.494 positivi; rapporto positivi/tamponi 2,92% (ieri 2,01%). Ricoverati con sintomi 2.977 (+131); terapie intensive +10 (264). Nuovi casi soprattutto in: Campania 295; Lazio 211; Veneto 183; Lombardia 119; Liguria 109; Sicilia 102; Piemonte 94; Puglia 90; Toscana 85; Emilia Romagna 85. In Lombardia curva +0,11% (ieri +0,20%) con 7.933 tamponi (ieri 16.567 ) e 119 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,50% (ieri 1,30%); 106.325 contagiati totali; ricoverati +4 (306); terapie intensive stabili (31); 2 decessi (16.948). L’ultimo Report esteso settimanale dell’Istituto superiore di Sanità rileva ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 28 settembre 2020) In data 28l’incremento nazionale dei casi è +0,48% (ieri +0,57%) con 311.364 contagiati totali, 225.190 dimissioni/guarigioni (+773) e 35.851 deceduti (+16); 50.323 infezioni in corso (+705). Elaborati 51.109 tamponi (ieri 87.714); 1.494 positivi; rapporto positivi/tamponi 2,92% (ieri 2,01%). Ricoverati con sintomi 2.977 (+131); terapie intensive +10 (264). Nuovi casi soprattutto in: Campania 295; Lazio 211; Veneto 183; Lombardia 119; Liguria 109; Sicilia 102; Piemonte 94; Puglia 90; Toscana 85; Emilia Romagna 85. In Lombardia curva +0,11% (ieri +0,20%) con 7.933 tamponi (ieri 16.567 ) e 119 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,50% (ieri 1,30%); 106.325 contagiati totali; ricoverati +4 (306); terapie intensive stabili (31); 2 decessi (16.948). L’ultimo Report esteso settimanale dell’Istituto superiore di Sanità rileva ...

fanpage : Salgono ancora i ricoveri in Campania +76 in 24 ore. #28settembre - eziomauro : Coronavirus in Italia, bollettino di oggi 28 settembre: 1.494 nuovi casi e 16 morti nelle ultime 24… - Corriere : In Italia 1.494 nuovi positivi e 16 morti: l’ultimo bollettino - Dixy62553861 : RT @immediatonet: ULTIM'ORA?? Nove casi di #Coronavirus e due morti nel Foggiano, 90 i positivi in tutta la #Puglia. Ecco il bollettino del… - FatimaCurzio : RT @eziomauro: Coronavirus in Italia, bollettino di oggi 28 settembre: 1.494 nuovi casi e 16 morti nelle ultime 24… -