Billie Eilish: The World's A Little Blurry, Apple svela quando debutterà il documentario (Di lunedì 28 settembre 2020) Il documentario Billie Eilish: The World's A Little Blurry è uno dei nuovi progetti prodotti da Apple che ora ne ha svelato il mese di uscita. Billie Eilish è al centro del documentario intitolato The World's A Little Blurry e Apple ha ora anticipato il periodo in cui sarà la data di uscita: febbraio 2021. Il progetto è una produzione Apple Original Films in collaborazione con Interscope Films, Darkroom, This Machine e Lighthouse Management & Media. Il documentario dedicato alla vita e alla carriera della pluripremiata artista è stato anticipato da un teaser ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 settembre 2020) Il: The's Aè uno dei nuovi progetti prodotti dache ora ne hato il mese di uscita.è al centro delintitolato The's Aha ora anticipato il periodo in cui sarà la data di uscita: febbraio 2021. Il progetto è una produzioneOriginal Films in collaborazione con Interscope Films, Darkroom, This Machine e Lighthouse Management & Media. Ildedicato alla vita e alla carriera della pluripremiata artista è stato anticipato da un teaser ...

obviouslyellepi : Io che ascoltavo Billie Eilish due anni prima che diventasse famosa - cinemaniaco_fb : ?????????????? Billie Eilish: The World's A Little Blurry, Apple svela quando debutterà il documentario… - vtrsanti : Ainda pensando no BOBOJACO ABSOLUTE UNIT da Billie Eilish - bisciahadid : Eccitati per il documentario di Billie Eilish che uscirà su Apple TV+ l'anno prossimo? - setteBIT : Il documentario 'The World’s a little blurry' di Billy Eilish e diretto da R.J. Cutler arriva su Apple TV+ (e nei c… -

Ultime Notizie dalla rete : Billie Eilish Billie Eilish: The World's A Little Blurry, Apple svela quando debutterà il documentario Movieplayer.it Billie Eilish, al cinema e su Apple TV+ arriva il documentario The World's a Little Blurry

Si chiama The World's a Little Blurry il documentario incentrato sulla nota popstar Billie Eilish in arrivo su Apple TV+ ...

Billie Eilish: The World's A Little Blurry, Apple svela quando debutterà il documentario

Il documentario Billie Eilish: The World's A Little Blurry è uno dei nuovi progetti prodotti da Apple che ora ne ha svelato il mese di uscita. Billie Eilish è al centro del documentario intitolato The ...

Si chiama The World's a Little Blurry il documentario incentrato sulla nota popstar Billie Eilish in arrivo su Apple TV+ ...Il documentario Billie Eilish: The World's A Little Blurry è uno dei nuovi progetti prodotti da Apple che ora ne ha svelato il mese di uscita. Billie Eilish è al centro del documentario intitolato The ...