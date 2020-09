Bigon: «Supryaga? Stiamo aspettando la risposta della Dinamo Kiev» (Di lunedì 28 settembre 2020) Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato della rosa e del mercato rossoblu prima del match contro il Parma Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Parma. Ecco le sue dichiarazioni: MERCATO – «Vivrò questa ultima settimana di mercato in maniera molto tranquilla. Agitarsi serve a poco. Cerchiamo di fare le cose con la massima attenzione e serenità». INTERNAZIONALITA’ E GIOVANE ETA’ – «Le nazionalità all’interno dello spogliatoio sono diciannove quest’anno. L’internazionalità non era una strategia voluta, non andiamo a cercare lo straniero a tutti i costi in quanto privilegiamo il ragazzo italiano. Il mercato è ormai globalizzato e si segue questa tendenza. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Riccardo, direttore sportivo del Bologna, ha parlatorosa e del mercato rossoblu prima del match contro il Parma Riccardo, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Parma. Ecco le sue dichiarazioni: MERCATO – «Vivrò questa ultima settimana di mercato in maniera molto tranquilla. Agitarsi serve a poco. Cerchiamo di fare le cose con la massima attenzione e serenità». INTERNAZIONALITA’ E GIOVANE ETA’ – «Le nazionalità all’interno dello spogliatoio sono diciannove quest’anno. L’internazionalità non era una strategia voluta, non andiamo a cercare lo straniero a tutti i costi in quanto privilegiamo il ragazzo italiano. Il mercato è ormai globalizzato e si segue questa tendenza. ...

