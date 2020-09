Bielorussia, nuovo appello di Tikhanovskaya: “Serve una mediazione dei leader internazionali” (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Presidente francese Emmanuel Macron potrebbe guidare una mediazione internazionale da parte di altri paesi, che aiuti la Bielorussia ad uscire dalla crisi in cui versa. A dirlo è la leader dell’opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaya da Vilnius in un videomessaggio in cui sostiene che il suo paese ha bisogno d’aiuto e che non può aspettare. L'articolo Bielorussia, nuovo appello di Tikhanovskaya: “Serve una mediazione dei leader internazionali” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Presidente francese Emmanuel Macron potrebbe guidare unainternazionale da parte di altri paesi, che aiuti laad uscire dalla crisi in cui versa. A dirlo è ladell’opposizione bielorussa Svetlanada Vilnius in un videomessaggio in cui sostiene che il suo paese ha bisogno d’aiuto e che non può aspettare. L'articolodi: “Serve unadeiinternazionali” proviene da Il Fatto Quotidiano.

