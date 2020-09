Biathlon, Wolfgang Pichler in coma farmacologico dopo un arresto cardiaco (Di lunedì 28 settembre 2020) Wolfgang Pichler si trova attualmente in coma farmacologico presso l’ospedale di Traunstein. Secondo quanto riportato da Bild e poi confermato dalla famiglia, l’ex allenatore della Nazionale svedese di Biathlon ha avuto un arresto cardiaco mentre era in bicicletta a Ruhpolding, in Germania. Il fratello Claus Pichler ha riferito all’agenzia Deutsche Presse che si può essere cautamente ottimisti, grazie al pronto intervento avvenuto sul posto, dove Pichler è stato subito rianimato. La preoccupazione che però rimane per una delle figure più rinomate nel mondo del Biathlon, in particolare in Svezia, dove Pichler collabora tutt’ora con la ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 settembre 2020)si trova attualmente inpresso l’ospedale di Traunstein. Secondo quanto riportato da Bild e poi confermato dalla famiglia, l’ex allenatore della Nazionale svedese diha avuto unmentre era in bicicletta a Ruhpolding, in Germania. Il fratello Clausha riferito all’agenzia Deutsche Presse che si può essere cautamente ottimisti, grazie al pronto intervento avvenuto sul posto, doveè stato subito rianimato. La preoccupazione che però rimane per una delle figure più rinomate nel mondo del, in particolare in Svezia, dovecollabora tutt’ora con la ...

