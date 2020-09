Bernardeschi Juventus, possibile scambio con lo United grazie a Raiola (Di lunedì 28 settembre 2020) Bernardeschi Juventus – Cristiano Ronaldo nuovamente in maglia Manchester United? No, semmai un suo ammiratore con la casacca bianconera. Per informazioni chiedere a Jesse Lingard del Manchester United. In un’intervista rilasciata al ‘Daily Mirror’ qualche tempo fa, l’attaccante inglese ha infatti rivelato il suo grande sogno per la sua carriera. Disse che avrebbe sognato di giocare di fianco al Re. Allora ecco che torna di moda in questi ultimi giorni un’incredibile operazione di mercato che vede coinvolti i Red Devils e la Juventus. Bernardeschi Juventus, possibile scambio con Lingard Secondo quanto riporta calciomercatoweb.it ,Mino Raiola è sia l’agente di ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 28 settembre 2020)– Cristiano Ronaldo nuovamente in maglia Manchester? No, semmai un suo ammiratore con la casacca bianconera. Per informazioni chiedere a Jesse Lingard del Manchester. In un’intervista rilasciata al ‘Daily Mirror’ qualche tempo fa, l’attaccante inglese ha infatti rivelato il suo grande sogno per la sua carriera. Disse che avrebbe sognato di giocare di fianco al Re. Allora ecco che torna di moda in questi ultimi giorni un’incredibile operazione di mercato che vede coinvolti i Red Devils e lacon Lingard Secondo quanto riporta calciomercatoweb.it ,Minoè sia l’agente di ...

