Beppe Grillo espulso da eBay | di cosa è accusato il fondatore del M5S

(Di lunedì 28 settembre 2020)da. Sì, incredibile ma vero: il popolare sito di e-commerce mondiale ha deciso di espellere dalla sua piattaforma nientemeno che ildel Movimento 5 Stelle. Nessuna bufala, dunque. Una sentenza “inappellabile” quella di, dopo che il “comico” prestato alla politica aveva messo in vendita la sua pietra pomice per, testuali parole, “smerigliare il cervello dalla stupidità umana”. Perchéè stato rimosso daL’annuncio della sospensione permanente di tutti gli account correlati ad “elevato” è stato notificato aproprio da ...

mante : Se tutti quanti cominciassero finalmente a considerare Beppe Grillo per quello che fa e dice, come ha fatto eBay, p… - beppe_grillo : Un team di ricercatori ha sviluppato un sistema di intelligenza artificiale che promette di diagnosticare con preci… - carlosibilia : “La democrazia diretta è l'evoluzione della democrazia. Se investiamo sul digitale, possiamo fare tutto, anche vot… - copymanle : Una volta tanto che Beppe Grillo aveva concepito un esperimento sociale stravagante ma anche relativamente innocuo,… - CentiTiberio : @ClaudioSalviati @beppe_grillo Ahahaha ma quanto sei cretino! -

Ultime Notizie dalla rete : Beppe Grillo

Una sentenza “inappellabile” quella di eBay, il più famoso sito di e-commerce, che ha inviato una comunicazione ufficiale al comico.Il reggente grillino ha convocato in un piovoso lunedì di fine settembre tutti i ministri, i sottosegretari e i capigruppo del Movimento. Beppe Grillo non c’è “e per questo tutti litigano” ...