Bellantone: "Mater Olbia a pieno titolo in rete sarda per cure alta qualità" (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 26 set. (Adnkronos Salute) - Il Mater Olbia a pieno titolo nella rete sanitaria della Sardegna: "non vogliamo essere i primi della classe ma non accettiamo di non essere componenti di questa classe. E nel pieno rispetto delle regole stabilite dalla Regione, chiediamo che i nostri professionisti e i capi-scuola del Gemelli, possano essere utilizzati al meglio per contribuire a garantire una buona sanità". Lo spiega Rocco Bellantone, preside della facoltà di Medicina e Chirurgia dell'università cattolica del Sacro Cuore, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia endocrina e metabolica del Policlinico Gemelli e nel Cda, appena rinnovato, del Mater Olbia (con la delega ai rapporti con la Regione ... Leggi su iltempo (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 26 set. (Adnkronos Salute) - Ilnellasanitaria della Sardegna: "non vogliamo essere i primi della classe ma non accettiamo di non essere componenti di questa classe. E nelrispetto delle regole stabilite dalla Regione, chiediamo che i nostri professionisti e i capi-scuola del Gemelli, possano essere utilizzati al meglio per contribuire a garantire una buona sanità". Lo spiega Rocco, preside della facoltà di Medicina e Chirurgia dell'università cattolica del Sacro Cuore, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia endocrina e metabolica del Policlinico Gemelli e nel Cda, appena rinnovato, del(con la delega ai rapporti con la Regione ...

