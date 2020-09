Beautiful | anticipazioni puntata 29 settembre | la verità scioccante

Leggi su yeslife

(Di lunedì 28 settembre 2020): Liam corre a casa da Wyatt e lo trova insieme a Flo. La ragazza ha una veritàda rivelare. Il dramma di Flo è arrivato al punto di non ritorno: la ragazza non riesce più a reggere il peso del segreto che sta celando da mesi. Nonostante non sappia che Douglas ha … L'articolo29: la veritàproviene da YesLife.it.