“Beale Street” | James Baldwin attraverso lo sguardo di Barry Jenkins

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 28 settembre 2020) If Beale Street Could Talk, citazione iniziale – Ph. credit: IMDB.comNel 1974pubblica il romanzo If Beale Street Could Talk, una tenera storia d’amore piegata ma non spezzata da una realtà feroce.stesso, nella citazione riportata anche all’inizio del film diafferma che il suo romanzo si confronta con la possibilità e l’impossibilità, l’assoluta necessità, di dare espressione all’eredità di Beale Street. Beale Street è in fondo una metafora, una strada rumorosa. Rimane al lettore, qui spettatore, il compito di discernere il significato in mezzo al battere dei tamburi. Beale Street, dal romanzo al filmè uno degli intellettuali ...