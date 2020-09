Beach volley | Europei U22 | tutti i risultati | quinti Marchetto Dal Corso

(Di lunedì 28 settembre 2020) Sono terminati gliU22 di Izmir 2020, evento che chiude questa anomala stagione di. Gli azzurri/Dalhanno chiuso al quinto posto, mentre Windisch/Di Silvestre si sono fermati al primo turno ad eliminazione diretta. Le azzurre They/Scampoli sono invece giunte none. Di seguitodelle coppie azzurre e i podi degliU22.U22, idelle coppie azzurre Bilancio tutto sommato positivo per le coppie italiane impegnate agliU22 di Izimir 2020 (Turchia), evento conclusivo della stagione sulla sabbia. Nel tabellone maschile, Jakob Windisch e Alberto Di Silvestre (Pool F) hanno perso al tie-break contro i cechi ...

Sconfitta pazzesca: può condizionare la stagione? I passi in avanti nell’atteggiamento e le fragilità ripetute. E poi quei cambi..Russia pigliatutto nell’Europeo Under 22. Come da pronostico le coppie russe, capaci di dominare in lungo e in largo a livello giovanile anche negli anni precedenti, hanno fatto incetta di medaglie a ...