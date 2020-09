Bay Yanlis chiude i battenti, brutte notizie per le fan di Can Yaman: la rivolta social e il commento dell’attore (Di lunedì 28 settembre 2020) Bay Yanlis: delusione in queste ore per le fan di Can Yaman. Infatti hanno scoperto che, contrariamente a quanto sembrava, la seconda stagione della seconda soap con il loro beniamino ed Ozge Gurel non si farà. Motivo? Il più classico: gli scarsi ascolti, tra l’altro leggermente calati per la 13° puntata di venerdì (nonostante la scoperta dell’intrigo di Tolga e la proposta di matrimonio in piena regola da parte di Ozgur ad Ezgi). Inoltre bisogna tenere in conto dell’arrivo delle serie TV autunnali. La 14° puntata di “Bay Yanlis”, di cui è stato il pubblicato il promo su YouTube, sarà l’ultima e non la prima della seconda stagione, a differenza di quanto si era pensato. E’ prevista venerdì prossimo, il 2 ottobre. Perciò c’è ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 28 settembre 2020) Bay: delusione in queste ore per le fan di Can. Infatti hanno scoperto che, contrariamente a quanto sembrava, la seconda stagione della seconda soap con il loro beniamino ed Ozge Gurel non si farà. Motivo? Il più classico: gli scarsi ascolti, tra l’altro leggermente calati per la 13° puntata di venerdì (nonostante la scoperta dell’intrigo di Tolga e la proposta di matrimonio in piena regola da parte di Ozgur ad Ezgi). Inoltre bisogna tenere in conto dell’arrivo delle serie TV autunnali. La 14° puntata di “Bay”, di cui è stato il pubblicato il promo su YouTube, sarà l’ultima e non la prima della seconda stagione, a differenza di quanto si era pensato. E’ prevista venerdì prossimo, il 2 ottobre. Perciò c’è ...

biondoeirama : RT @ozansdeniz: hanno chiesto a Serkay il perchè della cancellazione di Bay Yanlis ma lui non ha risposto come volevamo tutti ovviamente, h… - ddl_dems : RT @7da3c391f1ee441: Continuiamo a fare rumore. I blogger turchi stanno vedendo il polverone nel mondo x Bay yanlis. Magari c'è speranza ????… - stefani1310 : RT @7da3c391f1ee441: Continuiamo a fare rumore. I blogger turchi stanno vedendo il polverone nel mondo x Bay yanlis. Magari c'è speranza ????… - fedevsunshine_ : RT @RamonaCast1987: E noi continuiamo a far rumore ancora più forte di prima BAY YANLIS ON STREAMING #SaveBayYanlis -