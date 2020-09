Banca Popolare Bari, De Gennaro indicato alla Presidenza (Di lunedì 28 settembre 2020) (Teleborsa) – Gianni De Gennaro si appresta ad esser nominato Presidente della Banca Popolare di Bari, l’Istituto pugliese finito in crisi, che si appresta ora ad uscire dall’amministrazione straordinaria grazie all’ingresso di MCC nel capitale con il 97%. Ed è proprio la lista presentata entro la scadenza da MCC che indica, per la carica di Presidente, l’ex capo della Polizia e Presidente di Leonardo, in vista dell’approvazione all’assemblea degli azionisti convocata per il prossimo 15 ottobre. Una nomina che sorprende, giacché sinora erano circolati altri nomi, come Bernardo Mattarella, l’attuale Presidente e Ad di MCC, e l’ambasciatore Gianni Castellaneta. Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 settembre 2020) (Teleborsa) – Gianni Desi appresta ad esser nominato Presidente delladi, l’Istituto pugliese finito in crisi, che si appresta ora ad uscire dall’amministrazione straordinaria grazie all’ingresso di MCC nel capitale con il 97%. Ed è proprio la lista presentata entro la scadenza da MCC che indica, per la carica di Presidente, l’ex capo della Polizia e Presidente di Leonardo, in vista dell’approvazione all’assemblea degli azionisti convocata per il prossimo 15 ottobre. Una nomina che sorprende, giacché sinora erano circolati altri nomi, come Bernardo Mattarella, l’attuale Presidente e Ad di MCC, e l’ambasciatore Gianni Castellaneta.

