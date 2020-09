Baldissoni: «Questi anni passati alla Roma sono stati un onore» (Di lunedì 28 settembre 2020) Mauro Baldissoni, ormai ex direttore generale della Roma, ha salutato il club giallorosso sul proprio profilo Twitter Mauro Baldissoni, ormai ex direttore generale della Roma, ha salutato il club giallorosso sul proprio profilo Twitter. Ecco le sue parole: «Come figlio di questa città e Romanista da generazioni Questi anni passati all’As Roma sono stati per me un onore. Nei cinque anni da direttore generale ho avuto il privilegio di lanciare, tra gli altri, progetti che creassero radici nella nostra comunità, quali la Hall of Fame, la fondazione Roma Cares, il liceo scientifico sportivo ad uso dei ragazzi delle giovanili, oltre ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Mauro, ormai ex direttore generale della, ha salutato il club giallorosso sul proprio profilo Twitter Mauro, ormai ex direttore generale della, ha salutato il club giallorosso sul proprio profilo Twitter. Ecco le sue parole: «Come figlio di questa città enista da generazioniall’Asper me un. Nei cinqueda direttore generale ho avuto il privilegio di lanciare, tra gli altri, progetti che creassero radici nella nostra comunità, quali la Hall of Fame, la fondazioneCares, il liceo scientifico sportivo ad uso dei ragazzi delle giovanili, oltre ...

