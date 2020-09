Azione Cattolica, il nuovo anno associativo riparte da… Rossella Catillo (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSabato 3 ottobre 2020, alle ore 17.00, presso la Cattedrale di Benevento, si terrà la messa presieduta da S.E. l’Arcivescovo Felice Accrocca per l’inizio del nuovo anno associativo di Azione Cattolica e sarà l’occasione per presentare il/la vincitore/trice della “Borsa di studio Rossella Catillo”. Sarà presente tutta l’Azione Cattolica diocesana per dare inizio alle attività che, a causa del Covid19, hanno subito un triste arresto, ma che comunque non ha fermato la voglia di incontrarsi e formarsi a distanza! Il 7 febbraio con l’assemblea diocesana elettiva e’ nata la nuova presidenza diocesana e, a causa ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSabato 3 ottobre 2020, alle ore 17.00, presso la Cattedrale di Benevento, si terrà la messa presieduta da S.E. l’Arcivescovo Felice Accrocca per l’inizio deldie sarà l’occasione per presentare il/la vincitore/trice della “Borsa di studio”. Sarà presente tutta l’diocesana per dare inizio alle attività che, a causa del Covid19, hsubito un triste arresto, ma che comunque non ha fermato la voglia di incontrarsi e formarsi a distanza! Il 7 febbraio con l’assemblea diocesana elettiva e’ nata la nuova presidenza diocesana e, a causa ...

Sabato 3 ottobre 2020, alle ore 17, presso la Cattedrale di Benevento, si terrà la messa presieduta dall'arcivescovo Felice Accrocca per l'inizio del nuovo anno associativo di Azione Cattolica e sarà ...

