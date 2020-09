Avete mai visto il fratello di Maria De Filippi? Oggi ha 65 anni, diversissimi anche se… [FOTO] (Di lunedì 28 settembre 2020) Giuseppe è il fratello maggiore di Maria De Filippi. Una delle persone più importanti della sua vita tant’è che la conduttrice da bambina, amava curiosare tra le sue cose e viverlo a pieno. Entrambi sono nati a Milano, anche se la loro infanzia l’hanno vissuto nel Pavese, precisamente a Mornico Losana. Figli di un rappresentante di medicine, Maria De Filippi ha sempre avuto una grande curiosità verso il fratello. Essendo il più grande della famiglia e avendo ben 7 anni di differenza, la conduttrice lo considerava un mito e voleva sempre stargli accanto. Tra i diversi racconti che negli anni hanno descritto il loro rapporto, c’è stato un curioso episodio che è accaduto ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 28 settembre 2020) Giuseppe è ilmaggiore diDe. Una delle persone più importanti della sua vita tant’è che la conduttrice da bambina, amava curiosare tra le sue cose e viverlo a pieno. Entrambi sono nati a Milano,se la loro infanzia l’hanno vissuto nel Pavese, precisamente a Mornico Losana. Figli di un rappresentante di medicine,Deha sempre avuto una grande curiosità verso il. Essendo il più grande della famiglia e avendo ben 7di differenza, la conduttrice lo considerava un mito e voleva sempre stargli accanto. Tra i diversi racconti che neglihanno descritto il loro rapporto, c’è stato un curioso episodio che è accaduto ...

NetflixIT : Avete presente quando amici o colleghi vi parlano di un classicone del cinema, voi fate “sì” con la testa, ma non l… - AlbertoBagnai : Tanto se aveste potuto capire quale errore fosse inventare una parola di cui non vi era alcun bisogno non la avrest… - DPCgov : ? Ci avete mai fatto caso che nei nostri bollettini di allerta meteo-idro l’Italia non è suddivisa nei classici con… - _IlBoris : Polemiche sulle fantasie sessuali, che novità...?? (Ma poi perché dovete sempre giudicare l'ambito personale? Se non… - praparelli : Mai indagare 'gli amici degli amici' campani, napoletani, tenetevi chi avete votato e non provate a piangere. -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Pupo, avete mai visto la sua mamma? Spunta un video inedito sui social SoloGossip.it Francesco Totti fa visita a Ilenia, la ragazza fuori dal coma dopo un suo messaggio

Aveva mandato un videomessaggio di speranza: “Ilenia forza e non mollare” e Ilenia, una tifosissima della Roma e del Capitano, si era ...

Milazzo, Aurelio Visalli: morto per salvare due ragazzi dal mare

Dopo ore di ricerche è stato ritrovato il corpo senza vita del sottufficiale della Guardia Costiera che si era tuffato per salvare due giovani Si è gettato in mare per salvare due ragazzi in difficolt ...

Aveva mandato un videomessaggio di speranza: “Ilenia forza e non mollare” e Ilenia, una tifosissima della Roma e del Capitano, si era ...Dopo ore di ricerche è stato ritrovato il corpo senza vita del sottufficiale della Guardia Costiera che si era tuffato per salvare due giovani Si è gettato in mare per salvare due ragazzi in difficolt ...