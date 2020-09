Avellino, ufficiale: preso Silvestri dal Potenza (Di lunedì 28 settembre 2020) Avellino - L' Avellino , tramite il proprio sito web, ha comunicato "di aver acquistato dal Potenza , a titolo definitivo, il calciatore Luigi Silvestri . Nato a Palermo il 22 gennaio 1992, il ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 28 settembre 2020)- L', tramite il proprio sito web, ha comunicato "di aver acquistato dal, a titolo definitivo, il calciatore Luigi. Nato a Palermo il 22 gennaio 1992, il ...

AVELLINO - L'Avellino, tramite il proprio sito web, ha comunicato "di aver acquistato dal Potenza, a titolo definitivo, il calciatore Luigi Silvestri. Nato a Palermo il 22 gennaio 1992, il difensore s ...

Serie C, le ufficialità di oggi: Avellino, biennale per Luigi Silvestri

Alla mezzanotte del 1° settembre è ufficialmente scattata la finestra di calciomercato che precede il via della stagione sportiva 2020/2021.

AVELLINO - L'Avellino, tramite il proprio sito web, ha comunicato "di aver acquistato dal Potenza, a titolo definitivo, il calciatore Luigi Silvestri. Nato a Palermo il 22 gennaio 1992, il difensore s ...Alla mezzanotte del 1° settembre è ufficialmente scattata la finestra di calciomercato che precede il via della stagione sportiva 2020/2021.