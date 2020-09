Autostrade, il governo andrà avanti sulla revoca (Di lunedì 28 settembre 2020) L’ultimatum su Autostrade è frutto di un vertice notturno a Palazzo Chigi: se entro il 30 Settembre Atlantia non presenterà una proposta, il governo procederà con revoca Dopo un vertice notturno a Palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio Conte, il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e la Ministra dei Trasporti Paola De Micheli, il governo ha deciso: se entro il 30 Settembre Atlantia non presenterà una proposta concreta per un’uscita morbida dal gruppo di gestione Autostrade, il governo procederà con la revoca della concessione. Su questa strada, l’esecutivo appare animato da una concordia di intenti, anche se non mancano le correnti contrarie: e nel Pd e tra le fila di Italia Viva, che in verità ... Leggi su zon (Di lunedì 28 settembre 2020) L’ultimatum suè frutto di un vertice notturno a Palazzo Chigi: se entro il 30 Settembre Atlantia non presenterà una proposta, ilprocederà conDopo un vertice notturno a Palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio Conte, il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e la Ministra dei Trasporti Paola De Micheli, ilha deciso: se entro il 30 Settembre Atlantia non presenterà una proposta concreta per un’uscita morbida dal gruppo di gestione, ilprocederà con ladella concessione. Su questa strada, l’esecutivo appare animato da una concordia di intenti, anche se non mancano le correnti contrarie: e nel Pd e tra le fila di Italia Viva, che in verità ...

