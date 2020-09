“Aurelio Visalli morto senza attrezzi per il salvataggio, solo con un salvagente” (Di lunedì 28 settembre 2020) Aurelio Visalli aveva 40 anni ed era un sottufficiale della Guardia Costiera. É morto per salvare in mare due ragazzini nelle acque della baia del Tono, a Milazzo. Mentre tutta la politica lo saluta come un eroe, a partire dai ministri Provenzano, De Micheli, Di Maio, Guerini, Lamorgese e per finire ovviamente con Salvini, la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha aperto un’inchiesta. Come è stato organizzato il salvataggio? La moglie di Visalli in un’intervista parla di un’operazione in cui il marito è stato mandato allo sbaraglio, senza l’attrezzatura necessaria per consentirgli di lavorare in sicurezza. “Aurelio Visalli morto senza attrezzi per il salvataggio, ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Aurelioaveva 40 anni ed era un sottufficiale della Guardia Costiera. Éper salvare in mare due ragazzini nelle acque della baia del Tono, a Milazzo. Mentre tutta la politica lo saluta come un eroe, a partire dai ministri Provenzano, De Micheli, Di Maio, Guerini, Lamorgese e per finire ovviamente con Salvini, la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha aperto un’inchiesta. Come è stato organizzato il? La moglie diin un’intervista parla di un’operazione in cui il marito è stato mandato allo sbaraglio,l’attrezzatura necessaria per consentirgli di lavorare in sicurezza. “Aurelioper il, ...

GiuseppeConteIT : La morte del sottufficiale della @guardiacostiera Aurelio Visalli, che per salvare una giovane vita ha sacrificato… - guardiacostiera : Un mezzo navale della #GuardiaCostiera ha ritrovato questa mattina, davanti il litorale di #Milazzo, il corpo senza… - luigidimaio : Ci lascia da eroe. È una giornata triste per tutti noi. È stato ritrovato il corpo del sottufficiale Aurelio Visall… - Profilo3Marco : RT @Antonio_Tajani: Profondo cordoglio per la morte, nel Golfo di Milazzo, del Secondo Capo della Guardia Costiera Aurelio Visalli. Ha sacr… - clikservernet : “Aurelio Visalli morto senza attrezzi per il salvataggio, solo con un salvagente” -

Ultime Notizie dalla rete : “Aurelio Visalli Ivana Fava, il marito Nino Creazzo indagato per 'ndragheta: "Sono con lo Stato" Corriere della Sera