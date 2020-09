Aurelio Visalli, il video prima di sparire tra le onde: 'Avevano un salvagente in tre'. Disposta l'autopsia (Di lunedì 28 settembre 2020) onde altissime, oltre cinque metri, condizioni di salvataggio ai limiti dell'impossibile: un video postato su Facebook mostra gli attimi precedenti alla scomparsa di Aurelio Visalli , il sottufficiale ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 settembre 2020)altissime, oltre cinque metri, condizioni di salvataggio ai limiti dell'impossibile: unpostato su Facebook mostra gli attimi precedenti alla scomparsa di, il sottufficiale ...

GiuseppeConteIT : La morte del sottufficiale della @guardiacostiera Aurelio Visalli, che per salvare una giovane vita ha sacrificato… - guardiacostiera : Un mezzo navale della #GuardiaCostiera ha ritrovato questa mattina, davanti il litorale di #Milazzo, il corpo senza… - _Carabinieri_ : L’Arma dei #Carabinieri si stringe compatta attorno ai familiari del Sottufficiale Aurelio Visalli, scomparso eroic… - alba54239901 : RT @peppeprovenzano: Non ci sono parole per alleviare il dolore della giovane moglie, dei figli, della famiglia, per la perdita di Aurelio… - AltavillaStell2 : RT @isabellaisola3: Questo è il ragazzino per cui ha perso la vita il sottufficiale della Guardia Costiera Aurelio Visalli. Mentre un figli… -