Aurelio Visalli, il vergognoso post social del ragazzo salvato: "Nessuno si è buttato per me" (Di lunedì 28 settembre 2020) Morto Aurelio Visalli, il vergognoso post di uno dei due ragazzini salvati: "Io salvo da solo" Aurelio Visalli, il sottufficiale della Guardia Costiera, è morto per soccorrere in mare due adolescenti nelle acque della baia del Tono, a Milazzo. Su Instagram, uno dei due ragazzi salvati ha scritto un messaggio, poi rimosso, nelle sue storie: "Ragazzi apposto, sono sano e salvo. Mentre facevo le capriole in spiaggia, a me e al mio amico ci prende in pieno un'onda e mi trascina al largo, nessuno si è buttato, quindi prima di dire che qualcuno è morto per salvare me, cazzate".

GiuseppeConteIT : La morte del sottufficiale della @guardiacostiera Aurelio Visalli, che per salvare una giovane vita ha sacrificato… - guardiacostiera : Un mezzo navale della #GuardiaCostiera ha ritrovato questa mattina, davanti il litorale di #Milazzo, il corpo senza… - _Carabinieri_ : L’Arma dei #Carabinieri si stringe compatta attorno ai familiari del Sottufficiale Aurelio Visalli, scomparso eroic… - max_ronchi : MORIRE DA EROE PER SALVARE DUE STRONZI - AURELIO VISALLI ANNEGA, I DUE RAGAZZINI INSULTANO - freud2912 : RT @68kikka: Morire per salvare qualcuno che volontariamente si è messo in pericolo. Ma quanta ingiustizia in questa vita persa. Aurelio V… -