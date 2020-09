Auguri Francesco Totti, guarda la dedica romantica di Ilary Blasi (Di lunedì 28 settembre 2020) Francesco Totti compie 44 anni e gli Auguri più belli sono quelli di sua moglie Ilary Blasi . La showgirl ha voluto festeggiare sui social con uno scatto in bianco e nero che descrive tutto il loro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 28 settembre 2020)compie 44 anni e glipiù belli sono quelli di sua moglie. La showgirl ha voluto festeggiare sui social con uno scatto in bianco e nero che descrive tutto il loro ...

UEFAcom_it : ?? Oggi è il compleanno di una ???????????????? ?? Tanti auguri, Francesco @Totti ?? - SkySport : FRANCESCO TOTTI compie 44 anni. Auguri! ? «Sono passati tre anni ma è come se non lo fossero. Spesso riguardo quell… - Coninews : Passaggi, assist e gol che hanno stupito tutti gli appassionati di calcio. ? Campione del Mondo ?? nel 2006, tanti… - CINZIA37335023 : RT @ilRomanistaweb: Auguri Francesco! - BersaniLeda : RT @ElectaEditore: 'Chi segue altri non gli va mai inanzi. Ed io al certo non mi sarei posto a questa professione col fine d'esser solo cop… -

Ultime Notizie dalla rete : Auguri Francesco Giorni lieti – Auguri Francesco TG24.info Ilary Blasi-Francesco Totti, gli auguri di lei su Instagram: «A te che hai reso la mia vita bella da morire»

Un messaggio d’amore, una splendida foto, la testimonianza di una storia bella come il primo giorno. Così Ilary Blasi ha voluto festeggiare pubblicamente su Instagram il 44° compleanno del marito Fran ...

Agropoli: addio al Maresciallo Michele Nigro, aveva compiuto 102 anni

AGROPOLI. E’ morto il Maresciallo Michele Nigro. Nato a Lustra nel 1918 da Francesco Nigro, ferroviere, e Maria Carmela Cuono, casalinga, era il settimo di undici figli. La settimana scorsa, il 22 set ...

Un messaggio d’amore, una splendida foto, la testimonianza di una storia bella come il primo giorno. Così Ilary Blasi ha voluto festeggiare pubblicamente su Instagram il 44° compleanno del marito Fran ...AGROPOLI. E’ morto il Maresciallo Michele Nigro. Nato a Lustra nel 1918 da Francesco Nigro, ferroviere, e Maria Carmela Cuono, casalinga, era il settimo di undici figli. La settimana scorsa, il 22 set ...