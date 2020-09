Audi Q5 Sportback | grintosa | con stile

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 28 settembre 2020) Non c’è due senza tre anche se in questo caso stiamo parlando della nuova Audi Q5 Sportback. L’ultima vettura dell’azienda tedesca infatti arriva dopo il lancio della più compatta Q3 in versione sportiva e la top di gamma Q8 sempre Sportback, inserendosi proprio nel mezzo, segno che questa tipologia di auto piace al pubblico. Difficile contraddire il sentimento comune guardando da vicino il sapiente lavoro svolto dal marchio dei quattro anelli.