Audi Q5 Sportback | al debutto lo sport utility tutta grinta e dinamismo – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 settembre 2020) Era solo questione di tempo prima chepresentasse la versionedella sua Q5. In questo senso gli intenti si erano già appalesati con la più piccola Q3e, ancor prima, con la più grande Q8. Del resto, per il costruttore dei quattro anelli l’operazione era relativamente semplice da portare a termine vista la sterminata gamma di modelli e meccaniche da cui partire. Il target ultimo? Avere la certezza di occupare anche la più piccola delle nicchie di mercato. Che poi quella dellecol piglio da coupé tanto piccola non è: tant’è vero che BMW e Mercedes la presidiano, con successo, già da qualche anno con prodotti come X4 e GLC Coupé. Sono loro le principali ...